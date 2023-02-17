Медведева считает, что Валиева может успешно выступать еще не один сезон

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире Камила Валиева способна на протяжении пары сезонов выступать на высоком уровне.

«Я не имею права судить о ее возможностях, потому что не знаю, в каких кондициях находится ее тело. И вообще, в принципе не очень корректно говорить, что она сможет или чего она не сможет. Сможет — отлично, не сможет — окей, переключится на что-то другое.

Главное, чтобы человек был счастлив. Я думаю, что, если она захочет и если ей позволит здоровье, пару чемпионатов России она сможет откататься на реально высоком уровне с тем, чтобы идти и выигрывать», — сказала Медведева ТАСС.

В декабре 2022 года Валиева заняла второе место на чемпионате России, который прошел в Красноярске.