Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Новости

Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:07

Медведева считает Туктамышеву Мадонной фигурного катания

Алина Савинова
Евгения Медведева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева ответила, кого может назвать Мадонной российского фигурного катания.

«Для меня Мадонна фигурного катания у нас в стране — это Елизавета Туктамышева. Думаю, многие любители фигурного катания со мной согласятся, поскольку Лиза — олицетворение долгожителя в спорте, в фигурном катании. Лиза очень компонентная, выразительная. Она прям женщина на льду, поэтому для меня Елизавета Туктамышева — это Мадонна», — приводит РИА Новости слова Медведевой.

28-летняя Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира-2015, серебряным призером турнира 2021 года, чемпионкой Европы-2015, бронзовым призером европейского первенства 2013 года, а также победительницей чемпионата России. В октябре 2023 года она объявила о приостановке карьеры. По словам спортсменки, она взяла паузу из-за недопуска россиян к международным стартам.

Фигуристка — воспитанница СДЮШОР ЦСКА по зимним видам спорта. Она тренировалась под руководством Алексея Мишина.

Фигурное катание
Евгения Медведева
Елизавета Туктамышева
Читайте также
Трамп пригрозил ввести 100%-ные пошлины на бизнес стран БРИКС с США
Станкович уехал от команды не просто так. Что происходит в «Спартаке»
Началась инаугурация Трампа с принесением присяги в Капитолии
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Российского лыжника дисквалифицировали после победы на марафоне в Швейцарии
Трамп отвел себе еще полдня на завершение конфликта на Украине
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя