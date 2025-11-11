Медведева согласилась выйти замуж за танцора Гайнутдинова

Танцор Ильдар Гайнутдинов сделал предложение фигуристке Евгении Медведевой.

Спортсменка опубликовала видео, на котором Гайнутдинов делает ей предложение, в соцсетях. Она согласилась выйти замуж за танцора.

Об отношениях Медведевой и Гайнутдинова стало известно летом 2025 года. Ранее они оба были участниками шоу «Звездные танцы».

Медведевой 25 лет. Она становилась серебряным призером Олимпийских игр-2018 в одиночном катании и командном соревновании. На ее счету 2 золота чемпионатов мира 2016 и 2017 годов, бронза ЧМ-2019. Также Медведева дважды становилась чемпионкой Европы: в 2016-м и 2017-м и вице-чемпионкой ЧЕ-2018 в Москве.