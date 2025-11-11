Видео
11 ноября, 14:58

Медведева согласилась выйти замуж за танцора Гайнутдинова

Игнат Заздравин
Корреспондент
Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Танцор Ильдар Гайнутдинов сделал предложение фигуристке Евгении Медведевой.

Спортсменка опубликовала видео, на котором Гайнутдинов делает ей предложение, в соцсетях. Она согласилась выйти замуж за танцора.

Об отношениях Медведевой и Гайнутдинова стало известно летом 2025 года. Ранее они оба были участниками шоу «Звездные танцы».

Евгения Медведева и&nbsp;Ильдар Гайнутдинов.«Сквозь танец в жизнь»: лав-стори фигуристки Медведевой и танцора Гайнутдинова

Медведевой 25 лет. Она становилась серебряным призером Олимпийских игр-2018 в одиночном катании и командном соревновании. На ее счету 2 золота чемпионатов мира 2016 и 2017 годов, бронза ЧМ-2019. Также Медведева дважды становилась чемпионкой Европы: в 2016-м и 2017-м и вице-чемпионкой ЧЕ-2018 в Москве.

2

  • oleg.bob

    Да давно пора!!!

    11.11.2025

  • Vikta

    ПОЗДРАВЛЯЕМ!! очень классный во всех отношениях партнер по жизни будет!!! тонкий , любящий, верный, не предаст никогда!! ПОВЕЗЛО!!

    11.11.2025

    Евгения Медведева
    Фигурное катание
