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Фигурное катание

Сегодня, 13:33

Медведева выступит на «Битве школ» по фигурному катанию в Москве

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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С 30 ноября по 1 декабря в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе пройдет третий этап Кубка Московского спорта по фигурному катанию — командных юношеских соревнований среди участников от 6 до 13 лет.

В рамках турнира хедлайнером станет двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева — ее показательное выступление состоится в воскресенье в 15.15, сообщают организаторы.

«Фигурное катание — это настоящее искусство, которое дарит людям ярчайшие эмоции и поражает своей красотой. Очень здорово, что «Битва школ» развивается и дает ребятам возможность показать себя. Когда я вижу горящие глаза совсем юных фигуристов, то понимаю, что в будущем их ждут блистательные победы. Чтобы подбодрить и вдохновить их, я готова выступать хоть каждый день», — заявила Медведева.

Всего в Кубке Московского спорта принимают участие команды более 20 школ фигурного катания, включая ЦСКА, «Хрустальный» Этери Тутберидзе и академию «Ангелы Плющенко».

Фигурное катание
Евгения Медведева

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