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Фигурное катание

Сегодня, 13:29

Медведева выступит на шести шоу в Москве в ноябре

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева исполнит роль Кармен в спектакле Ильи Авербуха в Москве, сообщают организаторы шоу. Ледовый мюзикл будет представлен шесть раз с 1 по 4 ноября на «ЦСКА Арене».

Премьера состоялась еще в 2015 году, главные роли тогда исполнили олимпийские чемпионы Татьяна Навка, Роман Костомаров и Алексей Ягудин. За 10 лет, по словам Авербуха, аудиторией спектакля стал 1 миллион человек.

В новой версии «Кармен» главные роли исполнят Медведева, а также серебряный призер Игр Александр Энберт и олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Также в шоу выступят Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Елизавета Туктамышева и около 70 артистов.

Медведева в преддверии осенних выступлений высказалась о роли: «Я хотела бы привнести в эту роль немного свойственной мне нежности, но и сохранить остринку Кармен. Лично мне больше по душе спокойная романтическая любовь, но тем интереснее прожить буйство страстей в спектаклях».

Билеты на мюзикл стоят от 2 до 6,5 тысячи рублей.

Алексей Ягудин
Евгения Медведева
Илья Авербух

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