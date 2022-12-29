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Фигурное катание

Сегодня, 19:26

Медведева заявила, что достигла в фигурном катании почти всех целей

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что достигла почти всех целей в спорте.

«Фигурное катание — это красиво, и травмоопасный вид спорта, на который интересно смотреть как на цирк. У нас молодой вид спорта, если к 18 годам все выиграл, думаешь кататься дальше или нет, возможно, есть другие цели в жизни. Все выбирают свой путь — я выиграла почти все, что хотела, выбрала свой путь с точки зрения здоровья, наверное, у меня сейчас есть возможность реализовать себя творчески», — приводит слова Медведевой ТАСС.

23-летняя фигуристка исполнит роль Дороти в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз». Представления будут идти в московском дворце спорта «Лужники» с 29 декабря по 7 января.

Медведева является серебряным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии «Гран-при».

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Евгения Медведева
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