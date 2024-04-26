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Сегодня, 12:41

Медведева: «Дедушка Валиевой жив и здоров. Хочу извиниться за дезинформацию»

Алина Савинова
Фигуристка Евгения Медведева.
Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева опровергла свои слова о смерти дедушки российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Друзья, хочу извиниться за дезинформацию. В выпуске шоу «Каток» я сказала, что дедушка Камилы умер. Это не соответствует действительности. Я помню, что Камила потеряла прародителя. Но это была бабушка. И несколько лет назад. Дедушка, о котором шла речь на съемке, жив и здоров. Я не знаю, почему я перепутала все, особенно в такой сложной теме. Возможно, сказался недосып, нервы...» — написала спортсменка в своем Telegram-канале.

Медведева также отметила, что уже связалась с Валиевой и принесла ей свои извенения за недостоверную информацию.

Ранее двукратная чемпионка мира заявила, что дедушка Валиевой умер вскоре после Олимпиады в Пекине.

Во время Игр-2022 стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, взятой 25 декабря 2021 года, обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Позже спортсменка сообщила Спортивному арбитражному суду, что запрещенное вещество попало в ее организм через клубничный десерт, который был приготовлен ее дедушкой Геннадием Соловьевым. Однако CAS посчитал недоказанной версию Валиевой и дисквалифицировал ее на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Фигурное катание
Евгения Медведева
Камила Валиева
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