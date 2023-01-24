Медведева заявила, что не перейдет в парное катание

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева в интервью «СЭ» сообщила, что не рассматривает для себя переход в парное катание. Она отметила, что здоровье не позволяет ей делать соответствующие элементы.

— Моим учителем был Александр Энберт, которому я очень благодарна за то, что он научил меня парным элементам. Они мне помогают и в «Ледниковом периоде», и в шоу-программах. Благодаря нему я стала такой многофункциональной фигуристкой.

— Если представить, что вы перешли в парное катание, партнером был бы Энберт?

— Да кто ж знает... (Смеется.) Нет-нет, я не перейду в пары — это даже себе представить невозможно! Там нужен выброс, а я не собираюсь его делать.