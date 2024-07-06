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Фигурное катание

Сегодня, 13:01

Медведева: «Выбрала поприще в медиапространстве. Пока двигаюсь так».

Зарина Халимхонова
Евгения Медведева.
Фото Global Look Press
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что планирует продолжать работу в медиапространстве.

«Выбрала поприще в медиапространстве. Пока двигаюсь так. Для каждого спортсмена важно найти себя. Сначала в фигурном катании ты ищешь свой стиль, а потом проходишь свой уникальный путь. А потом все повторяется в обычной жизни. Некоторые спортсмены могут обратится за помощью к менеджеру. Я, в свою очередь, всегда советую им следовать зову сердца, как сделала сама, в том числе в медиа», — сказал спортсменка на встрече с болельщиками в «Лужниках».

24-летняя Медведева не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года. Она является двукратным призером Олимпиады в Пхенчхане — в женском одиночном катании и командном турнире.

Фигурное катание
Евгения Медведева
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