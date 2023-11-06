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Фигурное катание

Сегодня, 16:27

Медведева заявила, что у нее не возникает желания снова выйти на чемпионат мира

Виктория Кравченко
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Двукратная чемпионка мира, Европы и России в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, что не хочет больше участвовать в соревнованиях.

«Да, мне комфортно. Я не фигуристка из числа недокатавшихся. У меня не возникает желания снова выйти на чемпионат мира и всех порвать. У меня это было, но в какой-то момент захотелось жизнь поменять, и сейчас мне все очень нравится», — цитирует Медведеву «Лента.ру».

Ранее экс-спортсменка рассказала, из чего складывается ее доход.

23-летняя Медведева является двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, Европы, финала серии «Гран-при» и национального первенства.

Евгения Медведева
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Медведева рассказала, из чего складывается ее доход