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Фигурное катание

Сегодня, 09:45

Менеджер турниров по фигурному катанию Лаева: «Самая глубокая фигуристка, которую я видела — Липницкая»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Россиянка Ольга Лаева, работавшая на нескольких Олимпиадах и турнирах ФИФА, а также в оргкомитетах соревнований по фигурному катанию, в интервью «СЭ» поделилась мнением, почему ISU не допускает российских фигуристов до международных соревнований.

— Почему иностранцы не допускают наших в видах спорта, где это, казалось бы, выгодно — в фигурном катании, например?

— Все зависит от спонсоров, они приходят не под наших. Посмотрите, кто спонсоры у ISU, и все станет понятно. Спонсорам даже интереснее, чтобы выиграл кто-то из Европы, зрелая и фактурная Луна Хендрикс, а не юная Петросян. Да, мы покупаем телеправа, но это делают во всем мире. Купит Первый канал или нет — это не будет для ISU ключевой статьей бюджета. Да, есть политический нюанс. ФИФА, например, сохранила отношения с российским телевидением, потому что ценит долгосрочное партнерство, более молодежная организация. ISU скорее предпенсионного возраста.

Вообще уровень развития вида спорта напрямую зависит от менеджмента. Разве в спортивной гимнастике, легкой атлетике в России нет возможности дать спортсменам зарабатывать, делать шоу? А фигурное катание у нас развивается, это уже не нулевые. Почему так говорю — я прошла много соревнований в фигурке, через нее и попала в спорт, аккредитовывались от журнала Вышки.

— При этом наши лидеры, как Трусова или Валиева, не прям открытые. Но спорт растет, парадокс.

— Согласна. Я всегда считала, что они еще маленькие, переходный возраст, хочется огрызаться, кажется, что тебя все учат. Самая глубокая фигуристка, которую я видела, — Юлия Липницкая, хоть она и закрытая. На поведение влияют агенты, спонсоры, пресс-служба федерации — есть боязнь что-то не то сказать, тебя поругают, накажут, тренер будет недоволен. Лучше, конечно, не глупое «без комментариев», а улыбнуться и сказать — давайте завтра. Их этому не учат. Недостаточно подготовить спортсмена к процессу соревнования. Надо готовить личность, ролевую модель. Его работа не закончилась в конце программы. Посмотрите на Мирру Андрееву.

И все равно — то новое поколение, которое приходит, более многогранное, всесторонне развитое, чем предыдущие, которые я видела. Новое — это с Сотниковой до Трусовой и Щербаковой, а предыдущее — Костомаров, Навка, Слуцкая. Фигуристки все воспитанные, эрудированные, люди все равно стали думать не только про результат, но и про медийность. Недостаточно просто выйти и выиграть. И это хорошо.

Ольга Лаева. «По сути, отказали по цвету паспорта». Рассказ россиянки из МОК — о недопуске в Париж, Трусовой и автоматчиках в Ираке

Юлия Липницкая
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