Международный союз конькобежцев присвоил базовую стоимость пятерным прыжкам

Международный союз конькобежцев (ISU) представил обновленную информацию о базовой стоимости всех элементов в одиночном и парном катании.

Согласно документу на официальном сайте организации, пятерные тулуп, сальхов, риттбергер, флип, лутц получили базовую стоимость по 14 баллов. Исключение составил пятерной аксель — ему стоимость не присвоена. Ранее у ISU не было системы оценивания прыжков в пять оборотов.

В короткой программе запрещено исполнение пятерных прыжков, в произвольной допускается выполнение только сольных пятерных прыжков.

На конгрессе ISU, который проходил с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе, было принято решение о сокращении количества прыжковых элементов в произвольной программе одиночных дисциплин фигурного катания с семи до шести. Изменения в правила вступят в силу с сезона-2026/27. Также ISU признал сальто разрешенным элементом.