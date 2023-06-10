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Фигурное катание

Сегодня, 18:25

Международный союз конькобежцев признал негативные последствия от отстранения российских фигуристов на международных соревнованиях

Игнат Заздравин
Корреспондент
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал ежегодный финансовый отчет организации.

В отчете подчеркиваются негативные последствия от решения об отстранении российских и белорусских фигуристов от участия в международных соревнованиях.

«В то время как замедление пандемии можно рассматривать как положительный аспект, события на Украине и решение Совета ISU — применить защитные меры и не допустить спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях, постепенно привели к некоторым негативным последствиям.

Помимо спортивного аспекта, выраженного в отсутствии лучших фигуристов среди членов ISU, это также привело к снижению доходов от рекламы и продажи медиа-прав СМИ, особенно от российских спонсоров и медиа-партнеров», — говорится в отчете организации.

Российские спортсмены в 2022 году были отстранены от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине.

Фигурное катание
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