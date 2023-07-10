Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру

Российский фигурист Михаил Коляда объявил о приостановке спортивной карьеры.

Он заявил об этом в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа».

28-летний Коляда — серебряный призер Олимпиады в командных соревнованиях, бронзовый призер чемпионата мира и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы.

Он трижды становился чемпионом России и выигрывал командный чемпионат мира в 2021 году.

В сезоне-2022/23 Коляда занял третье место на этапе Гран-при России в Москве и становился победителем на Мемориале Н.А. Панина.