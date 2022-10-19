Михеева и Букин поделились мнением о Степановой в роли судьи на «Ледниковом периоде»

Участники шоу «Ледниковый период» фигурист Иван Букин и актриса Алла Михеева рассказали об ощущениях от того, когда один из выпусков программы судила партнерша Ивана в спорте, Александра Степанова.

— Саша Степанова приходила на второй выпуск, была в жюри. Не страшно было выступать перед партнершей?

Иван: Нет, на самом деле это было необычно. Честно скажу, у меня было понимание, что она не поставит ниже чем 5,9 (смеется).

Алла: А когда ко мне пришел Дмитрий Хрусталев, что он нам поставил?

Иван: 5,7 вроде бы.

Алла: Или 5,8. Класс! А у Вани было понимание, что хорошие оценки будут.

Иван: Вообще, это правда необычно, когда партнерша тебе говорит: «Ну, можно было получше, но я тебя люблю».

Алла: «Получше» — это она обращалась ко мне.

Иван: Нет, не факт.

Алла: Ну, значит, она абьюзер (смеется).

Иван: Да нет. Может быть.

Полное интервью Михеевой «СЭ» читайте здесь