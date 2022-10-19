Михеева оценила работу Щербаковой и Загитовой в роли ведущих «Ледникового периода»

Актриса Алла Михеева, которая участвует в проекте «Ледниковый период» вместе с двукратным чемпионом России Иваном Букиным, рассказала об Анне Щербаковой и Алине Загитовой в роли ведущих проекта.

— Алла, вы сказали, что знаете всех наших фигуристок. Каково вам давать теперь им интервью? Анне Щербаковой и Алине Загитовой.

— Да класс вообще! Я с Анечкой недавно в жюри КВН была. Она такая маленькая пришла, «Ледниковый период» еще не начался. Она первый раз в жюри. Я говорю: «Так, Аня, собралась». Аня снималась у нас в «Вечернем Урганте», должен был выйти с ней эфир, но, к сожалению, не вышел. Анечку я знаю, люблю, она классная. Посмотрите, как хорошо справляется. А Алина вообще уже ветеран.

— Вы ведь тоже были ведущей «Ледникового периода». Подсказываете что-то Анне и Алине?

— Да! Я поддерживаю Алину и Аню. Всегда! Во время съемок третьего выпуска Аня говорит: «Я переживаю». Отвечаю: «Хватит! Это уже твоя третья передача. Все прекрасно». У меня с девчонками все хорошо.

Новый сезон «Ледникового периода» проходит под девизом «Снова вместе». В нем принимают участие артисты и фигуристы, которые ранее выступали в шоу.

Полное интервью Михеевой «СЭ» читайте здесь