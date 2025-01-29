Милохин на детекторе лжи признался, что у него были близкие отношения с фигуристкой Медведевой

Блогер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева во время участия в «Ледниковом периоде» были в близких отношениях.

В шоу «Правда за деньги» блогер признался, что больше не видит смысла скрывать свой роман с чемпионкой мира, поскольку его ложь все равно раскроется.

«Да, у нас были близкие отношения. Нет смысла скрывать. Если я скажу неправду, вы поймете», — заявил Даня.

Примечательно, что Медведева по-другому смотрит на их предполагаемый роман. Прошлой осенью она дала большое интервью Ксении Собчак, в котором сообщила, что их с Милохиным связывали только дружба и тренировки, а все сплетни о романе специально распространялись для пиара «Ледникового периода» по инициативе Ильи Авербуха.

Ранее стало известно, что фигуристка рассталась со своим молодым человеком Дмитрием Чигиревым, с которым встречалась два года.