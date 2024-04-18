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Сегодня, 11:13

Даня Милохин: «У Жени Медведевой есть ревнивый парень. Будет странно, если я ее позову на отдых»

Виктория Кравченко
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский блогер и тиктокер Даня Милохин во время прямого эфира ответил на вопрос о российской фигуристке Евгении Медведевой.

Ему предложили позвать спортсменку на отдых. Милохина возмутил этот вопрос.

«Что? При чем тут я? Почему я? Странно, что ты предлагаешь мне позвать Женю. Странно. У нее есть ревнивый парень, давай это сделает он все-таки.

Представь, я пишу: «Привет, тебе пора отдохнуть. Давай, может, съездим на отдых вместе», — сказал Милохин.

Ранее тиктокер рассказал, что Медведева не поздравляла его с победой в дебютном поединке в боксе.

Блогер выступал с Медведевой в паре на проекте «Ледниковый период», но затем покинул проект и улетел из России.

Даниил Медведев
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