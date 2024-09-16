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Фигурное катание

Сегодня, 18:32

Министр спорта Татарстана Леонов хочет, чтобы его сын стал женихом Загитовой

Алина Савинова
Алина Загитова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов в шутку предложил своего сына Тимофея в женихи фигуристке Алине Загитовой.

23-летний молодой человек в настоящее время учится в Барселоне.

«Это индивидуальное дело Алины, она сама примет решение. На самом деле национальный принцип не важен, важна любовь и отношения. Она ровесница моего сына, вот и один из вариантов. Он наполовину татарин. Конечно, это все шутки», — приводит РИА Новости слова Леонова.

Загитова родилась в Ижевске в татарской семье. Ее папа Ильназ Загитов — хоккейный тренер, а мама Лейсан занимается бизнесом.

22-летняя фигуристка является олимпийской чемпионкой (2018), чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года. В настоящее время Загитова участвует в ледовых шоу и работает ведущей.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Алина Загитова

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