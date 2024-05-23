Министр спорта Татарстана рассказал, когда начнется строительство школы фигурного катания Алины Загитовой

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов ответил на вопрос «СЭ» о строительстве школы фигурного катания имени Алины Загитовой.

«С Алиной мы на контакте. Она очень компетентный человек, который хочет совместно с нами реализовать этот проект. Мы финализировали техническое задание. Сейчас разрабатываем проектно-сметную документацию. К августу у нас будет проект, который мы начнем реализовывать. Идем по дорожной карте», — сказал Леонов «СЭ».

Ранее стало известно, что спортсменка в школе будет выполнять роль генерального менеджера. уже сейчас она занимается подбором тренерского состава. Кроме того, одаренные фигуристы смогут заниматься в школе Загитовой на льготной основе или бесплатно. Проект планируется реализовать в 2024 году.

21-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года, участвует в шоу и работает ведущей.