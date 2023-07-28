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Фигурное катание

Сегодня, 14:31

Министр внутренних дел Литвы обратилась к президенту страны с просьбой лишить фигуристку Дробязко гражданства

Руслан Минаев
Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в своем обращении к президенту страны Гитанасу Науседе рекомендовала лишить гражданства фигуристка Маргариту Дробязко из-за выступлений в ледовых шоу Татьяны Навки, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что 51-летняя фигуристка сотрудничает с Татьяной Навкой, участвуя в мероприятиях, которые способствуют «формированию образа России, как великой державы».

В ведомстве отметили, что Дробязко, в момент получения гражданстве Литвы, обещала соблюдать законы страны, уважать его независимость, но своими действиями она не держит обещание, данное под присягой.

Ранее сейм (парламент) Литвы поддержал инициативу лишения Дробязко гражданства страны.

В конце марта сейм принял поправки к закону о гражданстве, которыми вводится механизм лишения гражданства, предоставленного в порядке исключения. Дробязко получила гражданство Литвы в 1993 году именно в таком порядке, чтобы в паре с Повиласом Ванагасом представлять республику на Олимпийских играх.

В 2000 году за заслуги перед Литвой фигуристы были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса. В августе 2022 года президент Гитанас Науседа принял решение лишить их государственных наград за выступление в Сочи в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».

Источник: РИА
Фигурное катание
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