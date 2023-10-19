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Сегодня, 12:54

Миронова и Устенко рассказали о сложностях подводной фотосессии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, рассказали об опыте фотосессии в воде.

«Я боюсь воды. Залезть для меня в бассейн — это смертельная игра, назовем это так. Я не умею плавать. Причем в детстве я хорошо это делал, а потом произошел какой-то переломный момент. Я залезаю по горло, и мне надо привыкнуть, первые двадцать минут это что-то. Как же отдых на море? Езжу, но не купаюсь. У меня более активный отдых, чем просто полежать и покупаться. Как меня уговорили? «Женя, расслабься, попробуй». Я нырял, задерживал дыхание на пять секунд — первые разы для меня они длились как пять часов. Потом уже нырял на 20-30 секунд», — приводит слова Устенко Sport24.

Миронова рассказала, что ей было тяжело на фотосессии.

«Там бассейн 1,6 м. Приходилось нырять горизонтально, а картинка переворачивалась. Это намного сложнее. Если бы бассейн был глубокий, было бы проще. Мне тяжело было, так как платье объемное. Ткань путается, липнет к рукам, телу и лицу. Было много моментов, за которыми мне нужно было следить. Вода заливается в нос, все с соплями выходит обратно, в глазах белая пленка... Зато фотографии хорошие получились», — добавила Миронова.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-588129-boyus-vody-i-ne-umeyu-plavat-mironova-i-ustenko-rasskazali-o-slozhnostyakh-podvodnoy-fotosessii
Фигурное катание
Екатерина Миронова/Евгений Устенко
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