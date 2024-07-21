Миронова и Устенко сообщили о работе с тренером Шпильбандом в США

Тренер Екатерины Мироновой и Евгении Устенко Елена Соколова поработали со специалистом Игорем Шпильбандом в США. Пара выступает в танцах на льду.

«В США мы поехали к Игорю Шпильбанду. Работали с ним и его тренерским штабом — Натальей Анненко, Паскуале Камерленго, хореографом Рэне Петковски и акробатом Олегом Ушаковым. Новый ритм-танец нам ставил Паскуале Камерленго, который работает с такими сильными парами, как Федерика Файелла и Массимо Скали, Дженнифер Уэстер и Даниил Баранцев и другими. Музыку и стиль ритм-танца пока раскрывать не готовы. Возможно, в августе покажем кусочки новой программы», — цитирует Соколову ТАСС.