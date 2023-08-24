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Фигурное катание

Сегодня, 21:04

Мирзоев: «Раньше, чтобы получить предложения по рекламе, фигуристу надо было быть как минимум участником Олимпиады»

Алина Савинова
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Бывший фигурист Владислав Мирзоев ответил на вопрос, можно ли назвать трагедией отсутствие возможности у талантливых российских фигуристов добиваться титулов и медалей на международных турнирах.

«Сложно сказать. Конечно, это не то, к чему они шли. Однако, стоит отметить, что у нас меняются нормативные документы для присвоения разрядов и званий на основе российских соревнований. То есть раньше для получения определенного разряда ты должен был достичь результата не только в России, но и на международном уровне. На данный момент все происходит немного проще. Уровень развития фигурного катания в России так высок, что спортсмены имеют возможность самореализоваться исключительно внутри страны. Условно говоря, чтобы стать медийной личностью или получить предложения о рекламе, раньше нужно было быть как минимум участником Олимпийских игр» — цитирует Мирзоева Metaratings.ru.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных турниров. В июне того же года организация продлила отстранение.

Источник: https://metaratings.ru/news/mirzoev-ranshe-chtoby-poluchit-predlozheniya-po-reklame-figuristu-nado-bylo-uchastvovat-na-olimpiade-277208/
Фигурное катание
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