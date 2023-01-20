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Фигурное катание

Сегодня, 17:00

Мишин объяснил, какие сложности были в карьере Туктамышевой

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер России Алексей Николаевич Мишин рассказал о том, какие трудности были в карьере его ученицы Елизаветы Туктамышевой, и сравнил ее спортивный путь с литературными произведениями.

В своей жизни я не только много читал, но и очень много написал. Я себя больше отношу к категории писателей, чем читателей. Думаю, что в жизни Лизы были ситуации, которые могли быть описаны фрагментами таких противоположных произведений, как сказка «Маша и три медведя» и роман Льва Толстого «Анна Каренина». Вот такой диапазон — когда-то все просто и легко, как у Машеньки, которая пришла, сломала стульчик, распотрошила кровать и убежала через окошко. А были и моменты, сравнимые по накалу и уровню страстей с событиями, которые происходили в «Анне Карениной». Сначала ушел из жизни папа Лизы, и они остались с мамой и сестрой одни. Потом были взлеты и патологическая череда отборов на Олимпиаду. События эти действительно полны трагизма. Сегодня, когда открылись некоторые неизвестные до этого детали ситуации, связанные с отбором на последние Игры, все это приобретает еще более наполненный страстями характер, — сказал Мишин.

На чемпионате России-2023 Туктамышева выиграла бронзовую медаль.

Татьяна Прокофьева, Елизавета Туктамышева и&nbsp;Алексей Мишин. «В общении со спортсменами стараюсь искоренить дух примитивизма». Мишин — о Туктамышевой и Семененко
Алексей Мишин (фигурное катание)
Елизавета Туктамышева
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