Мишин объяснил, какие сложности были в карьере Туктамышевой

Заслуженный тренер России Алексей Николаевич Мишин рассказал о том, какие трудности были в карьере его ученицы Елизаветы Туктамышевой, и сравнил ее спортивный путь с литературными произведениями.

— В своей жизни я не только много читал, но и очень много написал. Я себя больше отношу к категории писателей, чем читателей. Думаю, что в жизни Лизы были ситуации, которые могли быть описаны фрагментами таких противоположных произведений, как сказка «Маша и три медведя» и роман Льва Толстого «Анна Каренина». Вот такой диапазон — когда-то все просто и легко, как у Машеньки, которая пришла, сломала стульчик, распотрошила кровать и убежала через окошко. А были и моменты, сравнимые по накалу и уровню страстей с событиями, которые происходили в «Анне Карениной». Сначала ушел из жизни папа Лизы, и они остались с мамой и сестрой одни. Потом были взлеты и патологическая череда отборов на Олимпиаду. События эти действительно полны трагизма. Сегодня, когда открылись некоторые неизвестные до этого детали ситуации, связанные с отбором на последние Игры, все это приобретает еще более наполненный страстями характер, — сказал Мишин.

На чемпионате России-2023 Туктамышева выиграла бронзовую медаль.