Мишин: «Я бы именно Плющенко назвал Шекспиром фигурного катания»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин поздравил олимпийского чемпиона Евгения Плющенко с днем рождения.

«Я бы хотел поздравить Евгения и пожелать ему и его близким всего самого доброго. А в тренерской работе пожелать сохранять свою неповторимость, присущую ему как спортсмену и человеку. И это случится. Не побоюсь повторить сказанное когда-то: много выдающихся спортсменов мы почитаем, но по широте творческого диапазона я бы именно Женю назвал Шекспиром фигурного катания. Да и по жизни этот человек, безусловно, неповторим», — цитирует РИА «Новости Спорт» Мишина.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырехкратный победитель финалов мировой серии Гран-при и десятикратный чемпион России в мужском одиночном катании.

3 ноября Евгению Плющенко исполнилось 40 лет.