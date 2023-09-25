Мишин сообщил, что Лазукин завершил карьеру и работает тренером в Казахстане

Заслуженный тренер России Алексей Мишин рассказал, что российский фигурист Андрей Лазукин завершил спортивную карьеру.

«Андрей Лазукин завершил карьеру, сейчас он работает тренером в Уральске (Казахстан). Он этим летом ездил со мной на мастер-класс в Мексику. Должен сказать, что такого прекрасного демонстратора я еще не видел. Он способен научить юных фигуристов такой же чистоте и отточенности движений, какой владеет сам. Большая гордость от того, что Андрей был моим учеником», — приводит РИА Новости слова Мишина.

Лазукин родился в Тольятти. Он является победителем финала Кубка России 2019 года. Также 25-летний фигурист становился бронзовым призером турнира Lombardia Trophy (2018) и командного чемпионата мира (2019). В группе Мишина спортсмен тренировался с 2010 года.

Лазукин около 5 лет состоял в отношениях с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой. В феврале 2020 года пара заявила о расставании.