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Фигурное катание

Сегодня, 13:32

Мишин высказался о мотивации Туктамышевой соревноваться

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Заслуженный тренер России Алексей Мишин в разговоре с «СЭ» рассказал, что его волнует в новом сезоне, и необычно ответил на вопрос о будущем Елизаветы Туктамышевой.

— Алексей Николаевич, Лиза, кажется, не очень хочет в новый сезон...

— Зато посмотри, как она выглядит! Изысканно. При чем тут сезон? Главное, что в ней есть какая-то изюминка.

— Вам не кажется, что трибуны на фигурном катании пустеют?

— Мне показалось, что с трибунами все нормально. Но меня это не так волнует в данный момент, как другие вещи.

— Что вас волнует?

— Волнует, чтобы ребята подошли в нормальной форме, пока сложно идут тренировки. Замыслы программ неплохие. Клоун у Жени — тяжелый жанр, это тебе не блюз. Это сложный и рискованный жанр. Волнует, как научить прыжкам Матвея. Он очень работоспособный, но есть вопросы с техникой, — сказал Мишин.

Елизавета Туктамышева. Елизавета Туктамышева: короткая программа на сезон (видео контрольных прокатов)

Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
Елизавета Туктамышева
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