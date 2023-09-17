Мишин высказался о мотивации Туктамышевой соревноваться

Заслуженный тренер России Алексей Мишин в разговоре с «СЭ» рассказал, что его волнует в новом сезоне, и необычно ответил на вопрос о будущем Елизаветы Туктамышевой.

— Алексей Николаевич, Лиза, кажется, не очень хочет в новый сезон...

— Зато посмотри, как она выглядит! Изысканно. При чем тут сезон? Главное, что в ней есть какая-то изюминка.

— Вам не кажется, что трибуны на фигурном катании пустеют?

— Мне показалось, что с трибунами все нормально. Но меня это не так волнует в данный момент, как другие вещи.

— Что вас волнует?

— Волнует, чтобы ребята подошли в нормальной форме, пока сложно идут тренировки. Замыслы программ неплохие. Клоун у Жени — тяжелый жанр, это тебе не блюз. Это сложный и рискованный жанр. Волнует, как научить прыжкам Матвея. Он очень работоспособный, но есть вопросы с техникой, — сказал Мишин.