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Фигурное катание

Сегодня, 16:43

Мишина и Галлямов обошли Бойкову и Козловского по заработку в сезоне-2022/23

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заработали больше всех призовых в сезоне среди всех представителей неодиночного катания. Благодаря победе «Красной машины» на Кубке Первого канала они обошли своих партнеров по группе Тамары Москвиной Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.

Мишина и Галлямов заработали по 2 791 667 рублей, Бойкова и Козловский — по 2 750 000 рублей. Они занимают 6-7-е и 8-9-е места общего рейтинга соответственно.

Призовые за Кубок Первого канала получены путем деления общего призового фонда (11 миллионов для «Красной машины», 9 — для «Нас не догонят») на количество участников.

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Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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