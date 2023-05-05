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Фигурное катание

Сегодня, 19:07

Галлямов — о поездке в Монголию: «Все на кириллице, буквы твои, но что-то не то»

Алина Савинова
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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились впечатлениями от пребывания в Монголии.

«Если говорить о языке: где-то какие-то объявления, информации на стендах и прочее — все не на латинице, а на кириллице. И, вроде, вот твои буквы, все знаешь, но что-то не то, ха-ха. Довольно двоякое ощущение. Но это что-то новенькое и интересное», — приводит Sport24 слова Галлямова.

«Меня поразило, что здесь очень любят спорт. Особенно баскетбол. И на главной площади играют в баскетбол. Причем и утром, и вечером, и ночью», — добавила Мишина.

6-7 мая российские фигуристы выступят с шоу-программой в Улан-Баторе, столице Монголии.

Мишина и Галлямов являются олимпийскими чемпионами в командном соревновании, бронзовыми призерами Олимпиады-2022 в парном катании, чемпионами мира и Европы.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-05-05-figurist-gallyamov-o-vizite-v-mongoliyu-yazyk-na-kirillitse-vrode-vse-bukvy-tvoi-no-chto-to-ne-to
Фигурное катание
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