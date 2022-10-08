Мишина и Галлямов прокомментировали победу на Мемориале Панина-Коломенкина

Чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали свои прокаты на Мемориале Панина-Коломенкина. Пара одержала победу, набрав за произвольную программу 159,74 балла, а по сумме двух выступлений — 245,79.

Мишина: — Мы придерживаемся такого мнения, что тренироваться нужно как на тренировках, так и на соревнованиях, поэтому для нас это были очередные соревнования, на которых мы могли проверить свои программы. Получилось практически все.

Галлямов: Соревнования — это закономерность тренировок, на которых ты нарабатываешь эти элементы, ты уже показываешь их непосредственно перед судьями и перед зрителями. Были какие-то недочеты, но с одной из главных задач мы справились. С нашим тренерским штабом обсудим нашу дальнейшую работу и будем готовиться уже непосредственно к «Гран-при России».

Безусловно, планируем усложнять программу. Если не считать нас уже молодыми, то ребята, которые ещё моложе, они уже начинают подтягиваться. Мы видим, как они стараются усложнять свой контент и, конечно, мы тоже не собираемся сидеть на месте. Будем усложняться к дальнейшим соревнованиям.

Мишина: — Когда ждать четверного выброса? Как только будет более-менее стабильно получаться, когда это будет безопасно, без травм, тогда, наверное, будем вставлять.

Галлямов: — Все четверные прыжки учатся сначала на лонже, именно на льду. Прежде чем исполнять нас самим на льду, нужно, чтобы нас помог тренер, чтобы почувствовать это ощущение многооборотного прыжка.

Мишина: — Как нам наш прокат? Для начала сезона вполне себе ничего.

Галлямов: — Начало положено, от которого можно дальше отталкиваться.