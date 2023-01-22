Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:37

Мишина и Галлямов рассказали, чем их кормила Загитова

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали о впечатлениях от произвольной программы на Кубке Первого канала. Мишина и Галлямов заняли в ней лишь третье место.

— Всякое случается, мы люди, не роботы. Сегодня получилось так. Через неделю соревнования в Петербурге — извлечем уроки. Может прическа оказалась несчастливой для соревнований. Объем на волосах я немного оставил, фанаты здорово поддержали мою историю с прической.

Хотелось бы просто откатать чисто, для нас это самая главная задача. Мы перед собой всегда ставим цель чисто катать. Как бы это громко ни звучало после сегодняшнего проката нужно на голову выше катать. Через неделю будем вступать в родной и любимой академии фигурного катания, где мы мы выросли. И снова в увидим своих старых друзей, знакомых.

Алина Загитова вчера нас кормила роллами. Мучную еду вечером неприятно есть. Постарались не нарушать пищевой режим, но есть ужасно хотелось, — рассказали фигуристы.

Кубок Первого канала по фигурному катанию — смотри в Оkko!

Кубок Первого канала по&nbsp;фигурному катанию. Кубок Первого канала-2023: команда Загитовой лидирует. Чем ответит команда Валиевой? Онлайн-трансляция

Алина Загитова
0
Читайте также
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Самый титулованный футболист мира арестован. Подробности секс-скандала, в который попал Дани Алвес
В Турции предупредили о реакции Путина на просьбы Украины об оружии
Юрист посоветовал пенсионерам проверять свой индивидуальный лицевой счет
Die Zeit узнала о скандале в бундестаге из-за поставок танков Украине
В США 10 человек погибли из-за стрельбы в районе празднования китайского Нового года
Материалы сюжета: Кубок Первого канала по фигурному катанию 2023: главное о турнире
Команда Загитовой на 20 баллов опережает команду Валиевой после произвольной пар на Кубке Первого канала
Фигуристка Шанаева рассказала, чем занимается Валиева в роли капитана на Кубке Первого канала
Партнерша Зининой по команде рассказала о реакции на травму во время Кубка Первого канала
Сотруднице арены стало плохо во время Кубка Первого канала, ее увезли на скорой
Чен о позиции Загитовой на Кубке Первого канала: «Это отголоски телевизионной славы»
Худайбердиева: «Когда узнали, что танцев не будет в соревновательной программе Кубка Первого канала, то расслабились»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Команда Загитовой на 20 баллов опережает команду Валиевой после произвольной пар на Кубке Первого канала

Козловский — о травмировавшейся Зининой: «Она красивая спортсменка, пусть поскорее возвращается в строй»