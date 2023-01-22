Мишина и Галлямов рассказали, чем их кормила Загитова

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали о впечатлениях от произвольной программы на Кубке Первого канала. Мишина и Галлямов заняли в ней лишь третье место.

— Всякое случается, мы люди, не роботы. Сегодня получилось так. Через неделю соревнования в Петербурге — извлечем уроки. Может прическа оказалась несчастливой для соревнований. Объем на волосах я немного оставил, фанаты здорово поддержали мою историю с прической.

Хотелось бы просто откатать чисто, для нас это самая главная задача. Мы перед собой всегда ставим цель чисто катать. Как бы это громко ни звучало после сегодняшнего проката нужно на голову выше катать. Через неделю будем вступать в родной и любимой академии фигурного катания, где мы мы выросли. И снова в увидим своих старых друзей, знакомых.

Алина Загитова вчера нас кормила роллами. Мучную еду вечером неприятно есть. Постарались не нарушать пищевой режим, но есть ужасно хотелось, — рассказали фигуристы.

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