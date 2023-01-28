Мишина и Галлямов рассказали о том, что двукратный чемпион Европы Смирнов стал их тренером

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали о том, что двукратный чемпион Европы Александр Смирнов стал их тренером.

Мишина: Александр Смирнов не только помогает нам, но и тренирует. Теперь — да.

Галлямов: Александр — прекрасный специалист, очень хорошо нам помогает в работе, может разрядить обстановку, даже здесь на соревнованиях. Он впервые выводил нас на разминку. Он разряжал обстановку, для меня давно такого не было. Александр — прекрасный человек, помогает нам добавлять, видит некие моменты, которые можно улучшить.

Мишина: Хорошо то, что он сам катался у Тамары Николаевны много лет, знает технику элементов, требования Тамары Николаевны. Александр может помочь, показать, выполнить то, что она просит.