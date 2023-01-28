Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:01

Мишина и Галлямов рассказали о том, что двукратный чемпион Европы Смирнов стал их тренером

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Telegram Дзен

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали о том, что двукратный чемпион Европы Александр Смирнов стал их тренером.

Мишина: Александр Смирнов не только помогает нам, но и тренирует. Теперь — да.

Галлямов: Александр — прекрасный специалист, очень хорошо нам помогает в работе, может разрядить обстановку, даже здесь на соревнованиях. Он впервые выводил нас на разминку. Он разряжал обстановку, для меня давно такого не было. Александр — прекрасный человек, помогает нам добавлять, видит некие моменты, которые можно улучшить.

Мишина: Хорошо то, что он сам катался у Тамары Николаевны много лет, знает технику элементов, требования Тамары Николаевны. Александр может помочь, показать, выполнить то, что она просит.

Фигурное катание
Александр Смирнов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
0
Читайте также
На Западе разругались из-за новой позиции МОК по России. Наши оппоненты, похоже, в меньшинстве
Президент МОК Бах выступил за возвращение российских спортсменов
Полиция начала проверку видео драки в метро Москвы
В США задумались о необходимости менять стратегию по оружию для Украины
В МО заявили о гибели 14 человек в результате удара ВСУ по больнице Новоайдара
Аналитики RAND призвали США к четырем шагам по урегулированию на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мишина и Галлямов рассказали, как решили вставить лутц в короткую программу

Кагановская и Ангелопол: «Баллами за ритм-танец довольны, прокатом — не очень»