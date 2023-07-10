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Фигурное катание

Сегодня, 16:24

Мишина надеется, что Коляда возобновит спортивную карьеру

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Михаил Коляда.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Тренер Татьяна Мишина прокомментировала «СЭ» решение фигуриста Михаила Коляды приостановить спортивную карьеру.

«Я не знаю причин такого решения. Михаил — взрослый человек, он может сам принимать решения. Мне бы хотелось, чтобы он свою карьеру еще возобновил», — сказал Мишина «СЭ».

О решении 28-летнего Коляды приостановить карьеру стало известно в понедельник, 10 июля.

Коляда — трехкратный чемпион России, серебряный призер Олимпиады в командных соревнованиях, бронзовый призер чемпионата мира и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы.

Фигурное катание
Михаил Коляда
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