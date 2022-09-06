Мишина объяснила, насколько серьезную травму получил Семененко на сборах в Куршевеле

Тренер фигуриста Евгения Семененко Татьяна Мишина рассказала «СЭ», какую травму получил ее ученик на сборах во французском Куршевеле и насколько она серьезна.

— Что случилось с Женей Семененко в Куршевеле?

— Женя упал с тройного акселя на показательных выступлениях в начале программы. Из-за того, что у него был осадок после того проката, где он страшно и неудачно упал (имеется в виду падение Семененко на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге. — Прим. «СЭ»), в голове он решил, что его не будут останавливать и со льда уносить. Он продолжил кататься. Это он сделал зря — с травмированным коленом прокатался еще две минуты.

— То есть он усугубил травму?

— Дальше Женя уже не прыгал, но несколько усугубил травму. Нужно было остановиться. До этого он прокатывал произвольную с четырьмя четверными прыжками — риттбергером, сальховом и тулупом. Есть запись, где он делает сначала тулуп, а потом риттбергер. Форму набрал хорошую. Сейчас на лед вернулся, но ногу пока разрабатывает. Начинать прыгать нужно тогда, когда ногда полностью пройдет. Он катается, скользит, над программами работает, вращается. Но врачи пока не рекомендуют, ощущения пока не позволяют.

— К открытым прокатам сборной России Семененко будет готов?

— Мне кажется, форму он не потерял — сам старается заниматься тем, что позволяет нога: танцами, с хореографом работает, ходит на вращательные тренажеры. Так как Женя приходит, настрой не потерял.

Из-за травмы Семененко пропустит контрольные прокаты в Санкт-Петербурге, которые пройдут с 5 по 7 сентября на льду Академии фигурного катания.