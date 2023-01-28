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Фигурное катание

Сегодня, 17:11

Татьяна Мишина: «Раньше и не планировалось, что Туктамышева будет выступать на чемпионате Санкт-Петербурга»

Алина Савинова
Елизавета Туктамышева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина прокомментировала новость о том, что чемпионка мира Елизавета Туктамышева снялась с чемпионата Санкт-Петербурга из-за проблем со здоровьем.

«Раньше и не планировалось, что Елизавета будет выступать. Не знаю, как появилась информация об участии Туктамышевой в турнире, так ей было разрешено пропустить чемпионат Санкт-Петербурга. Федерация на это дала «добро» еще до Кубка Первого канала. Ничего с ней не случилось. Естественно, Лиза будет готовиться к финалу. Будем надеяться, что все будет хорошо!» — приводит Sport24 слова Мишиной.

26-летняя фигуристка является чемпионкой мира 2015 года, чемпионкой Европы 2015 года, победительницей финала «Гран-при» сезона 2014/2015 и чемпионкой России 2013 года.

Чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию пройдет с 28 по 29 января.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-01-28-mishina-ne-planirovalos-chto-tuktamysheva-budet-vystupat-v-sankt-peterburge-s-ney-nichego-ne-sluchilos
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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