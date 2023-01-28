Татьяна Мишина: «Раньше и не планировалось, что Туктамышева будет выступать на чемпионате Санкт-Петербурга»

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина прокомментировала новость о том, что чемпионка мира Елизавета Туктамышева снялась с чемпионата Санкт-Петербурга из-за проблем со здоровьем.

«Раньше и не планировалось, что Елизавета будет выступать. Не знаю, как появилась информация об участии Туктамышевой в турнире, так ей было разрешено пропустить чемпионат Санкт-Петербурга. Федерация на это дала «добро» еще до Кубка Первого канала. Ничего с ней не случилось. Естественно, Лиза будет готовиться к финалу. Будем надеяться, что все будет хорошо!» — приводит Sport24 слова Мишиной.

26-летняя фигуристка является чемпионкой мира 2015 года, чемпионкой Европы 2015 года, победительницей финала «Гран-при» сезона 2014/2015 и чемпионкой России 2013 года.

Чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию пройдет с 28 по 29 января.