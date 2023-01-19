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Фигурное катание

Сегодня, 17:11

Мишина рассказала, будет ли Туктамышева исполнять четверной тулуп на Кубке Первого канала

Мария Гусева
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Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала, когда Елизавета Туктамышева планирует исполнить четверной тулуп.

«Ребята [Туктамышева, Семененко, Лутфуллин] сегодня уже уехали в Москву для участия в Кубке Первого канала, — цитирует Metaratings.ru Мишину. — Как они подготовились, будет видно из их выступлений. В любом случае все поехали с желанием, все настроены на выступление. Будет ли Туктамышева пробовать исполнить четверной тулуп на Кубке Первого канала? Думаю, нет. Она до этого выступала в шоу, потом немного болела — вряд ли она сейчас будет прыгать. Может быть, к финалу Гран-При покажет».

26-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы, чемпионка командного чемпионата мира, победительница финала «Гран-при» сезона-2014/15, чемпионка России (2013), двукратный серебряный (2009, 2015) и трехкратный бронзовый (2010, 2011, 2023) призер турнира.

В 2023 году Кубок Первого канала пройдет 21 и 22 января в Москве на «ЦСКА-Арене».

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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