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Фигурное катание

Сегодня, 11:47

Мишина рассказала, считает ли Галлямова идеалом мужчины

Алина Савинова
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Фигуристка Анастасия Мишина ответила, может ли назвать своего партнера Александра Галлямова идеалом мужчины.

«В плане работы всегда по-деловому общаемся. Я бы сказала, что он для меня — идеал партнера. Очень стабилен во всех отношениях, а для спортсмена это важно. Например, в тех же выбросах я знаю, что в любом состоянии и при любом самочувствии Саша всегда кидает меня одинаково. Не бывает неприятных сюрпризов, когда один раз выброс получается сильным, а другой — более слабым и приходится «спасать» элемент прямо в воздухе. То же самое касается других составляющих», — цитирует Мишину RT.

Мишина и Галлямов являются бронзовыми призерами Олимпийских игр 2022 года в командном соревновании и парном катании, чемпионами мира (2021), Европы (2022) и двукратными победителями чемпионата России (2022, 2024).

Источник: RT
Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов

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