Мишина считает, что Туктамышева может принять участие в Олимпиаде

Российский тренер Татьяна Мишина высказалась о карьере фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

«О своих планах Лиза не говорила, поэтому не знаю точной цифры, сколько лет еще будет кататься. Все зависит от здоровья и физического самочувствия. Если она в своем возрасте чувствует себя прекрасно, то кто-то и к 18 годам выдыхает — это все индивидуально. Увидим ли мы ее на Олимпиаде? Все может быть», — приводит слова Мишиной Sport24.

26-летняя Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года. Также на ее счету победа на чемпионате Европы-2015, бронза европейского первенства 2013 года, победа на чемпионате России-2013.