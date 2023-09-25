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Фигурное катание

Сегодня, 21:22

Мишина считает, что Туктамышева может принять участие в Олимпиаде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Татьяна Мишина высказалась о карьере фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

«О своих планах Лиза не говорила, поэтому не знаю точной цифры, сколько лет еще будет кататься. Все зависит от здоровья и физического самочувствия. Если она в своем возрасте чувствует себя прекрасно, то кто-то и к 18 годам выдыхает — это все индивидуально. Увидим ли мы ее на Олимпиаде? Все может быть», — приводит слова Мишиной Sport24.

26-летняя Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года. Также на ее счету победа на чемпионате Европы-2015, бронза европейского первенства 2013 года, победа на чемпионате России-2013.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Олимпиада
Елизавета Туктамышева
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