Мишина заявила, что на каждом соревновании соревнуется прежде всего с собой

Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, прокомментировала идею выступления с сильнейшими парами России не только в рамках национального чемпионата и Кубка Первого канала, а на каждом из этапов Гран-при России.

«Для нас нет существенной разницы. Во-первых, мы на каждых соревнованиях соревнуемся прежде всего с собой. Стараемся сделать какие-то вещи лучше, нежели на предыдущем старте, исправить те или иные ошибки, попробовать новые элементы. Когда ты на этом сосредоточен, присутствие или отсутствие соперников не сильно влияет на прокат. Не говоря уже о том, что вся наша группа каждый день тренируется на одном льду и конкуренции там более чем достаточно», — приводит слова Мишиной RT.