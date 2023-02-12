Миура и Кихара выиграли чемпионат четырех континентов среди спортивных пар

Японцы Рику Миура и Рюити Кихара выиграли в соревнованиях спортивных пар на чемпионате четырех континентов.

Они по сумме двух программ набрали 208,24 балла. Второе место заняли американцы Эмили Чен и Спенсер Акира Хоу (201,11). На третьей позиции канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (193,84).

Китайская пара Ван Хуэйди — Цзя Цзыги снялась после короткой программы.

Чемпионат четырех континентов

Колорадо-Спрингс, США

Пары

Итоговое положение

1. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 208,24

2. Эмили Чен — Спенсер Акира Хоу (США) — 201,11

3. Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 193,84

4. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада) — 186,33

5. Валентина Плазас — Максимилиано Фернандес (США) — 169,09

6. Элли Кам — Дэнни О'Ши (США) — 168,69

7. Келли-Энн Лорин — Лукас Этьер (Канада) — 167,67

8. Чжан Сыян — Ян Юнчао (Китай) — 153,76

9. Изабелла Гамес — Александр Коровин (Филиппины) — 113,48

Произвольная программа

1. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 137,05

2. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США) — 134,15

3. Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 125,45

4. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада) — 121,17

5. Элли Кам — Дэнни О'Ши (США) — 111,20

6. Валентина Плазас — Максимилиано Фернандес (США) — 109,02

7. Келли-Энн Лорин — Лукас Этьер (Канада) — 108,55

8. Чжан Сыян — Ян Юнчао (Китай) — 97,66

9. Изабелла Гамес — Александр Коровин (Филиппины) — 73,79