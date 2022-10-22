Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Фигурное катание

Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 06:13

Миюра лидирует после короткой программы Гран-при США

Сергей Разин
корреспондент

На первом этапе серии Гран-при США завершилась короткая программа у мужчин.

После короткой программы лидирует японец Као Миюра с 94.96 балла. На втором месте Ча Джун Хван из Южной Кореи (94.44 балла), замыкает тройку лидеров итальянец Даниэль Грассль (88.43 балла).

Гран-при США. 1-й этап

Мужчины

Короткая программа

1. Као Миюра — 94.96

2. Ча Джун Хван — 94.44

3. Даниэль Грассль — 88.43

4. Илья Малинин — 86.08

5. Роман Садовский — 78.15

6. Сена Мияки — 77.87

7. Михаил Селявко — 75.75

8. Лиам Капейскис — 74.29

9. Уэсли Чиу — 71.58

10. Донован Каррильо — 69.18

11. Динь Тран — 64.99

12. Косиро Симада — 62.54

0
Читайте также
Осуждала Шарапову, но попалась сама. Экс-первую ракетку мира Халеп отстранили за допинг
От поедания клубники до конфликта с Конором. Как Хасбик превратился в суперзвезду UFC
Командиры дивизии США заявили о готовности зайти на территорию Украины
Небензя заявил о применении Украиной террористических методов на территории РФ
ВДВ России уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Медведева: «После обложки Maxim меня понесло. Теперь мои соцсети — это полу-OnlyFans»