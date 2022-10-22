Миюра лидирует после короткой программы Гран-при США

Сегодня, 06:13
На первом этапе серии Гран-при США завершилась короткая программа у мужчин.
После короткой программы лидирует японец Као Миюра с 94.96 балла. На втором месте Ча Джун Хван из Южной Кореи (94.44 балла), замыкает тройку лидеров итальянец Даниэль Грассль (88.43 балла).
Гран-при США. 1-й этап
Мужчины
Короткая программа
1. Као Миюра — 94.96
2. Ча Джун Хван — 94.44
3. Даниэль Грассль — 88.43
4. Илья Малинин — 86.08
5. Роман Садовский — 78.15
6. Сена Мияки — 77.87
7. Михаил Селявко — 75.75
8. Лиам Капейскис — 74.29
9. Уэсли Чиу — 71.58
10. Донован Каррильо — 69.18
11. Динь Тран — 64.99
12. Косиро Симада — 62.54