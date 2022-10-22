Миюра лидирует после короткой программы Гран-при США

На первом этапе серии Гран-при США завершилась короткая программа у мужчин.

После короткой программы лидирует японец Као Миюра с 94.96 балла. На втором месте Ча Джун Хван из Южной Кореи (94.44 балла), замыкает тройку лидеров итальянец Даниэль Грассль (88.43 балла).

Гран-при США. 1-й этап

Мужчины

Короткая программа

1. Као Миюра — 94.96

2. Ча Джун Хван — 94.44

3. Даниэль Грассль — 88.43

4. Илья Малинин — 86.08

5. Роман Садовский — 78.15

6. Сена Мияки — 77.87

7. Михаил Селявко — 75.75

8. Лиам Капейскис — 74.29

9. Уэсли Чиу — 71.58

10. Донован Каррильо — 69.18

11. Динь Тран — 64.99

12. Косиро Симада — 62.54