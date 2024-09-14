Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 07:55

МОК не стал комментировать обстоятельства дела Валиевой

Алина Савинова
Telegram Дзен

В Международном олимпийском комитете (МОК) отказались отвечать на вопрос о том, будет ли организация рассматривать ситуацию с сокрытием фактов из дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Хотим перенаправить ваш вопрос во Всемирное антидопинговое агентство», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы МОК.

12 сентября агентство Associated Press сообщило, что сведения, которые могли послужить оправданием для стороны Валиевой по делу о допинге, не включили в релиз Спортивного арбитражного суда (CAS). В ВАДА отметили, что данная статья содержит ряд неточностей.

В январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил сроком на 4 года, наказав за употребление запрещенного препарата триметазидина. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
МОК

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Роберт Кеннеди предостерег США от решения по ударам вглубь России оружием НАТО
Какие трансферные сделки в РПЛ сорвались и почему
WP узнала об отсутствии указания охранять крышу здания при покушении на Трампа
Психолог назвала отличительные черты людей с психопатией
Сегодня
Вчера
Неделя