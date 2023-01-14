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Допинг

Сегодня, 22:01

МОК сделал заявление после решения РУСАДА по делу фигуристки Валиевой

Алина Савинова
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Международный олимпийский комитет (МОК) решил поддержать заявление Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении оправданной Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) чемпионки Европы Камилы Валиевой.

 
Камила Валиева. ВАДА рассекретило российский вердикт по делу Валиевой и «обеспокоено оправданием фигуристки»

«МОК приветствует заявление ВАДА о проведении полного обзора решения РУСАДА, чтобы рассмотреть дальнейшие действия, – приводит ТАСС заявление пресс-службы МОК. - Поскольку это касается теста, который был проведен вне Олимпийских игр, но оказывающий влияние на результаты в командном турнире и индивидуальных соревнований на зимней Олимпиаде в Пекине, МОК надеется, что дело будет рассмотрено как можно быстрее. Это также отвечает интересам всех участников, особенно спортсменов, которые еще не смогли получить свои медали Игр 2022 года".

В МОК подчеркнули, что только завершение рассмотрения дела позволит Международному союзу конькобежцев установить окончательные результаты командного турнира, а самому комитету – принять решение о распределении медалей.

В пятницу, 13 января, дисциплинарный комитет РУСАДА признал невиновной 16-летнюю Валиеву в нарушении антидопинговых правил. Однако организация приняла решение аннулировать ее результат на победном чемпионате России-2022.

ВАДА было обеспокоено выводами РУСАДА по делу Валиевой и заявило, что воспользуется правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в зависимости от ситуации.

Источник: https://tass.ru/sport/16801515
Фигурное катание
Камила Валиева
ВАДА
МОК
РУСАДА
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