МОК сделал заявление после решения РУСАДА по делу фигуристки Валиевой

Международный олимпийский комитет (МОК) решил поддержать заявление Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении оправданной Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) чемпионки Европы Камилы Валиевой.

«МОК приветствует заявление ВАДА о проведении полного обзора решения РУСАДА, чтобы рассмотреть дальнейшие действия, – приводит ТАСС заявление пресс-службы МОК. - Поскольку это касается теста, который был проведен вне Олимпийских игр, но оказывающий влияние на результаты в командном турнире и индивидуальных соревнований на зимней Олимпиаде в Пекине, МОК надеется, что дело будет рассмотрено как можно быстрее. Это также отвечает интересам всех участников, особенно спортсменов, которые еще не смогли получить свои медали Игр 2022 года".

В МОК подчеркнули, что только завершение рассмотрения дела позволит Международному союзу конькобежцев установить окончательные результаты командного турнира, а самому комитету – принять решение о распределении медалей.

В пятницу, 13 января, дисциплинарный комитет РУСАДА признал невиновной 16-летнюю Валиеву в нарушении антидопинговых правил. Однако организация приняла решение аннулировать ее результат на победном чемпионате России-2022.

ВАДА было обеспокоено выводами РУСАДА по делу Валиевой и заявило, что воспользуется правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в зависимости от ситуации.