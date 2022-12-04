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Фигурное катание

Сегодня, 17:12

Морозов назвала своего отца лучшим постановщиком программ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская фигуристка Аннабель Морозов назвала своего отца Николая Морозова лучшим постановщиком программ.

«Это действительно так. Папа — очень творческий человек, поэтому на тренировках не бывает скучно, даже когда приходится кататься семь часов подряд и по сто раз менять какие-то куски в программе. Честно скажу, пока не видела программ, которые нравились бы мне больше отцовских. Точно так же не замечала, чтобы кто-то из постановщиков столь же классно катался», — заявила Морозов в интервью RT.

С начала сезона-2022/23 Морозов выступала в паре с Дэвидом Нарижным. Пара распалась 1 декабря 2022 года. Ранее Морозов выступала с Андреем Багиным, а Нарижный — с Елизаветой Шанаевой. В сезоне-2022/2023 Морозов и Нарижный выиграли два этапа Гран-при России — в Москве и Казани.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1082140-morozov-otec-postanovschik-programm
Фигурное катание
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