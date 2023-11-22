Морозов считает, что у Туктамышевой были причины приостановить карьеру

Фигурист Владимир Морозов, который выступает в паре с Евгенией Тарасовой, отреагировал на приостановку карьеры Елизаветы Туктамышевой.

«Лиза — достаточно талантливая спортсменка, и если она приняла такое решение, значит, на то были свои причины», — приводит слова Морозова «Газета.Ru».

22 октября Туктамышева объявила о том, что ставит профессиональную карьеру на паузу. Однако спортсменка намерена продолжить кататься и выступать в ледовых шоу. 26-летняя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы.