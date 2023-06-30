Морозова и Еременко будут тренироваться в группе Крыловой

Российский тренер Анжелика Крылова рассказала, что танцевальный дуэт фигуристов Аннабель Морозова и Игорь Еременко вернется в Россию начнет подготовку к контрольным прокатам сборной России в ее группе.

«Аннабель и Игорь возвращаются в Россию в конце июля — начале августа, они будут кататься в нашей группе, готовиться к контрольным прокатам. Николай Морозов поставил им произвольную программу, заканчивает работу над ритмическим танцем», — приводит слова Крыловой ТАСС.

4 февраля стало известно, что Морозова проводит совместные тренировки с Еременко в США. Ранее Морозова выступала в паре с Дэвидом Нарижным.