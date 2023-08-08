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Сегодня, 16:15

Москвина должна была выйти на лед в турнире шоу-программ. В июне ей исполнилось 82

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Тамара Москвина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигурист Александр Галлямов рассказал в интервью «СЭ», что тренер их пары с Анастасией Мишиной должна была принять участие в турнире шоу-программ в марте. Незадолго до турнира Тамаре Москвиной провели операцию по замене тазобедренного сустава.

«Она должна была встать в ворота в нашем футбольном номере на турнире шоу-программ, но у нее только-только прошла операция, ей важно было восстановиться. И мы решили в последний момент, что лучше пусть Артур Леонидович [Минчук] выйдет. Он классно все исполнил, а уж его шпагат до сих пор вспоминают», — сказал Галлямов.

Полностью интервью с Александром Галлямовым читайте на сайте «СЭ».

Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Тамара Москвина
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