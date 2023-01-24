Москвина лидирует по числу миллионеров-фигуристов в группе

По подсчетам «СЭ», сразу шесть фигуристов группы Тамары Москвиной в сезоне-2022/23 заработали миллион рублей призовыми на соревнованиях ФФККР. Это три пары — Анастасия Мишина/Александр Галлямов (по 2,79 млн каждый), Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (по 2,75 млн каждый) и Ясмина Кадырова/Валерий Колесов (по 1 млн каждый). Кроме того, в списке из 30 миллионеров-фигуристов есть Петр Гуменник, тренирующийся в школе Москвиной в группе Вероники Дайнеко (он заработал 3,74 млн рублей).

Второй по количеству миллионеров идет группа Этери Тутберидзе — в ней больше всех заработали Софья Акатьева (4,29 млн), Камила Валиева (3,875 млн), Евгения Тарасова/Владимир Морозов (по 2,19 млн) и Аделия Петросян (1,42 млн).

По три миллионера также в группах Алексея Мишина, Евгения Плющенко и Светланы Соколовской (причем среди них нет ни Марка Кондратюка, ни Александры Трусовой).