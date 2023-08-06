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Сегодня, 20:00

Москвина отреагировал на продление отстранения российских фигуристов

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Тамара Москвина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Заслуженный тренер России Тамара Москвина в интервью «СЭ» поделилась настроением от предстоящего сезона.

— Как у вас вообще настроение перед сезоном?

— Всегда хорошее. А почему оно должно быть плохим?

— Ну, например, потому что второй год без международных соревнований.

— У нас есть свои соревнования. Вот мероприятие на «Игоре». Мы стараемся, чтобы это было интересно зрителям и при этом полезно всем. Здесь есть возможность бесплатно собрать зрителей и проверить их реакцию. Кто мне еще столько народу соберет?

— В Москве никто этого не делает, надо признать.

— Все делают за деньги, да. А тут люди из соседних поселков или приехали из Петербурга. Для ребят это возможность им показать, что у них готово на данный момент, а для «Игоры» — привлечь детей, которые потом будут приезжать кататься в этот дворец. И поэтому мы проводим и получасовой мастер-класс для всех желающих, кто записался. Это бесплатная отдача ребят.

— Тамара Николаевна, вы много эпох пережили. Когда мы будем жить хорошо?

— А мы хорошо живем. Если вы плохо живете, то это потому, что вы думаете, что плохо живете, — сказала Москвина.

Тамара Москвина, Дмитрий Козловский и&nbsp;Александра Бойкова (слева направо). «У нас не рабовладение». Москвина — об уходе Бойковой/Козловского и «Барби»
Тамара Москвина
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